Минцифры РФ заморозило проект электронного паспорта – СМИ

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Минцифры РФ приостановило на неопределенный срок проект выдачи цифровых паспортов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с деталями проекта, сообщает Forbes.
По словам одного из собеседников издания, одной из причин заморозки проекта стала стоимость цифрового паспорта, которая должна была составить 1 тысячу рублей. Он отметил, что в то же время бумажный паспорт стоит 300 рублей. По его словам, технически проект был готов, однако его запуск не согласовали в кабмине.
Еще одной причиной приостановки проекта мог стать дефицит электронных носителей, отметил другой собеседник. По его словам, в России не хватает пластика и чипов для производства карт. Еще один источник, близкий к одному из производителей микроэлектроники, сообщил, что необходимые чипы уже можно производить в больших объемах, но пока отсутствует соответствующая официально утвержденная документация.
Заместитель директора по федеральному проекту "Цифровое государственное управление" Кирилл Емельянов подтвердил изданию, что плановые сроки проекта цифрового паспорта были перенесены. По его словам, реализация требует повышенных мер безопасности, поскольку речь идет о персональных данных граждан.
Указывается, что издание направило запрос в МВД, однако пресс-служба ведомства переадресовала его в Минцифры. В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не предоставили Forbes комментарий.
Ранее в МВД сообщали, что электронные паспорта в России планируют начать выдавать с 2023 года. Как уточнял глава Минцифры Максут Шадаев, электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах – как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.
Названы регионы РФ, в которых начнут выдавать электронные паспорта в 2023 году
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