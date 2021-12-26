Электронные паспорта в России начнут выдавать в январе 2023 года

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Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с 2023 года. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио "Милицейская волна".
"Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов – январь 2023 года", – заявила специалист.
По словам Казаковой, представители МВД прорабатывают все актуальные вопросы по процедуре с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и иными госструктурами.
В частности, ведомства разрабатывают детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Известно, что физическим воплощением документа будет пластиковая карта.
Согласно предварительным прогнозам, на первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 тысяч электронных паспортов, подчеркнула Валентина Казакова.
Ранее глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство сняло все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. Документ планируют передать на рассмотрение в администрацию президента.
В трех пилотных регионах начнут выдавать электронные паспорта
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