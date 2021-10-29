Электронные дубликаты военного билета и других документов появятся в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Россияне смогут оформить электронные дубликаты некоторых документов с 1 июля будущего года. Перечень документов и порядок их оформления утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Всего в перечне находятся 19 документов, в их числе – военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медицинские справки и судебные решения", – говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Также в список вошли документы об образовании, в том числе выданные в других странах, свидетельства ЗАГС, документы об инвалидности, полученные за границей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что первые электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах России.

Требования к порядку выдачи и оформлению электронных паспортов прорабатывают в МВД совместно с Минцифры. Специалисты обсуждают требования к инфраструктуре выдачи и применению электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.

Паспорта с электронным носителем планируют выдавать всем россиянам с 14 лет. По словам Шадаева, замена бумажного паспорта на электронный будет носить добровольный характер.

