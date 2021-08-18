В Минцифры сообщили, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Принято решение не делать это обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным", – заявил Шадаев.

Ранее министр сказал о планах принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Он также отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.