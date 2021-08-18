В Минцифры назвали сроки решения по замене паспортов на смарт-карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Решение о замене бумажного паспорта смарт-картой будет принято к концу текущего года, сообщил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
"С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", – сказал Шадаев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, на смарт-карте будет удобно хранить все необходимые данные.
Шадаев добавил, что перед министерством также стоит задача внедрить копию цифрового паспорта, которую можно будет показать в виде QR-кода на телефоне.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут получить электронный паспорт уже с 1 декабря 2021 года. А в российских регионах удостоверение личности нового образца станет доступно не позднее 1 июля 2023 года.
Получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч ПЭН.
В России могут начать выдавать "золотые паспорта"
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