В Минцифры рассказали о планах по распространению сети 4G в регионах РФ

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К 2024 году операторы мобильной связи завершат создание сетей 4G во всех населенных пунктах России, в которых проживают свыше тысячи человек. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе совещания Владимира Путина с правительством.

"Мы смогли договориться, что операторы в 2024 году за счет собственных средств завершат создание сетей инфраструктуры скоростного мобильного интернета во всех населенных пунктах с численностью жителей более тысячи человек", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, по словам чиновника, в течение трех лет операторы обязались за собственные средства обеспечить покрытие своими сетями 80% федеральных трасс.

Таким образом, пользоваться скоростным мобильным интернетом к 2024 году смогут уже более 100 миллионов россиян, подчеркнул Шадаев. Так, к настоящему времени доля базовых станций LTE в сетях операторов уже превысила 50%.

Он также отметил, что Минцифры введет ограничение на установку базовых станций LTE зарубежного производства – c 2023 года вся аппаратура должна быть отечественной.

Ранее мобильный оператор МТС установил вдоль всей Центральной кольцевой автомобильной дороги, которая проходит по Московской области вокруг столицы, 400 базовых станций различных стандартов.

Это позволит получить доступ к скоростному интернету не только водителям, но и жителям ближайших населенных пунктов, в числе которых Домодедово, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Дмитров, Богородский и Щелково.

