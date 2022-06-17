Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Лидия Широнина/Москва 24
В пятницу, 17 июня, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем Москва и Московская область будут находиться в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20...22 градуса, по области – 18...23 градуса. Ветер западный 3–8 м/с", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 пятницы, 17 июня.
До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 17 июня
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