Эксперт назвал минусы нового порядка выплат пособий в декрете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин



Вероятность принятия инициативы о более гибком порядке выплат пособий женщинам в декрете невысока. Об этом Москве 24 сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее в Общественной палате (ОП РФ) предложили сохранить компенсацию в полном объеме вне зависимости от увеличения или уменьшения срока декретного отпуска. По словам автора инициативы, гендиректора Института научно-общественной экспертизы, члена ОП РФ Сергея Рыбальченко, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты мамы смогут взять отпуск на девять месяцев, но получать 80% от доходов. Также инициатива позволяет продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но выплачивать при этом будут только 20% от зарплаты, привел пример он. Предложение уже направлено в Госдуму.

Сафонов напомнил, что по действующему законодательству женщина может прервать отпуск по уходу за ребенком в любой момент. По его словам, если мама вышла на работу, то выплата полной компенсации нелогична.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Не стоит забывать, что декретный отпуск – это все-таки отпуск. Именно в период отсутствия женщины на работе ей восполняется утраченный заработок. Если она приняла решение прервать декретный отпуск, это ее право. Значит, она приступает к работе, начинает получать деньги. Почему ей должны в этом случае восполнять утраченный заработок? Она же его приобретает.

Эксперт привел аналогию с оформлением больничного листа. Если его дали на семь дней, а человек вышел на работу через три, то полностью его оплачивать не станут, отметил Сафонов. "По сути, декретный отпуск – это больничный", – добавил он.

Сафонов обратил внимание, что срок отпуска по уходу за ребенком в полтора года был рассчитан с учетом демографической задачи формировать здоровое поколение. Поэтому стимулировать женщину как можно быстрее выйти на работу не имеет смысла, указал специалист.

"В течение первого года закладывается здоровье ребенка. Его надо кормить, по возможности грудным молоком, вовремя возить к врачам, вовремя с ним гулять. Поэтому ситуация, когда мама не может себе этого позволить, плоха по определению", – говорит Сафонов.

По мнению эксперта, подобная инициатива подтолкнет работодателей к тому, чтобы вынуждать женщину выйти из отпуска раньше. Это будет связано с нежеланием искать ей замену и решать сопутствующие с этим проблемы, уверен он.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Также важно помнить, что женщины работают в разных профессиях. В том числе в тяжелых, вредных условиях труда. Соответственно, как они будут восстанавливаться после родов? Думаю, вероятность принятия инициативы не очень высокая.

Ранее Минтруд РФ назвал максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России к 2025 году. По расчетам ведомства, его размер составит 57,4 тысячи рублей. В настоящее время этот показатель равен 37,9 тысячи рублей.

