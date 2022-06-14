В РФ могут сделать более гибким порядок выплат пособий женщинам в декрете

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Члены Общественной палаты (ОП) РФ предложили предоставить женщинам право уменьшения или увеличения срока декретного отпуска с сохранением компенсации от работодателя в полном объеме, сообщает газета "Известия".
"Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%", – отметил автор инициативы, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член ОП РФ Сергей Рыбальченко.
Предложение направлено в Госдуму.
Как уточнила председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева, в настоящее время пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение 1,5 года из расчета 40% от средней зарплаты. Эксперт напомнила, что его размер не должен быть ниже установленного законодательством минимального размера, который составляет 7 667 рублей.
По мнению Рыбальченко, данный порядок оказывает влияние на решение женщин со средним и высоким уровнем доходов о рождении ребенка.
Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что женщинам в отпуске по уходу за ребенком могут дать возможность получать пособие от всех своих работодателей, если они работали по совмещению.
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