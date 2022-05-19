Максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс рублей в РФ к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство России поддержало законопроекты о едином тарифе на все виды социального страхования и объединении ПФР и ФСС. Это следует из материалов Минтруда РФ.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком к 2025 году составит 57,4 тысячи рублей. Отмечается, что сейчас эта сумма составляет 37,9 тысячи рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней будет достигать 660,9 тысячи рублей, сейчас это 435,9 тысячи рублей.
В то же время максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет к 2025 году достигнет 143,5 тысячи рублей, сейчас – 94,7 тысячи рублей. При стаже от пяти до восьми лет выплаты составят 114,8 тысячи рублей, сейчас – 75,7 тысячи рублей. При стаже до пяти лет – 86,1 тысячи рублей, сейчас – 56,8 тысячи рублей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей.
Размер пособий будет варьироваться от 50 до 100%. Он будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.
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