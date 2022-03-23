В России предложили предоставить отцам в декрете право на переобучение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий право отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пройти профессиональное переобучение. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

В настоящее время такое право есть только у женщин, а также у людей предпенсионного возраста и тех, кто состоит на учете в службах занятости. В случае принятия документа предполагается, что ежегодно проходить переобучение смогут до 500 мужчин с детьми.

"Это увеличит их шансы на дальнейшее трудоустройство и поможет улучшить финансовое положение семей", – говорится в публикации.

В январе 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, расширяющий основания для получения отцами материнского капитала. Согласно документу, право на дополнительные меры государственной поддержки получат в том числе мужчины, в одиночку воспитывающие второго или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти жены.

