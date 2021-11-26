Почти половина женщин в декрете готовы на снижение зарплаты ради гибкого графика – опрос

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45% женщин согласны на снижение зарплаты на время декрета. Такие данные получили специалисты сервисов VK Работа и ResearchMe. Опрос проводился в ноябре 2021 года. В нем приняли участие 1 350 женщин различных профессий.

В исследовании утверждается, что треть опрошенных готовы потерять в заработной плате 10%. При этом каждая десятая женщина согласна на снижение дохода на 10–20%.

При этом 47% от общего числа опрошенных оказались не готовы к уменьшению дохода.

Большинство родивших или собирающихся родить женщин (66%) выбрали бы неполную занятость. При этом 35% из них пожелали трудиться по 20–40 часов в неделю, а 31% – менее 20 часов.

Взрослые женщины уходят в длительный декретный отпуск реже молодых девушек, следует из данных опроса. Более половины девушек в возрасте от 18 до 25 лет планируют оформить декрет на срок до 1,5 года. Среди женщин 35–44 лет в отпуск по уходу за ребенком на такой срок готовы уйти лишь 23% опрошенных.

Исследование показало, что 73% женщин готовы пройти переобучение в случае, если его оплатит работодатель. В то же время 10% опрошенных согласны получить новые знания за свой счет.

После выхода из декрета основными сложностями для женщин на работе становятся потерянные знания и навыки (20%), тяжесть совмещения заботы о ребенке и работы (26%), а также долгое отсутствие практики переговоров в коллективе (21%).

Наиболее удачными вариантами помощи матерям участницы опроса считают возможность работы по гибкому графику (30%), полную компенсацию зарплаты на протяжении всего декрета (19%), а также оплату работодателем детского сада или няни при полном рабочем дне (14%).

Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет. Оказались не готовы уходить в отпуск по уходу за ребенком только 35% опрошенных.