Как подготовить себя к выходу на работу после декретного отпуска

Рано или поздно перед женщинами, сидящими в декрете, встает вопрос о выходе на работу. Конечно, в первые месяцы молодым матерям не до мыслей о поездках в офис. Но время отпуска по уходу за ребенком пролетает быстро. Как подготовить себя к трудовым будням? Что больше всего пугает мам перед возвращением в строй? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Сначала родственники и знакомые твердили про "тикающие часики". Потом спрашивали: "Когда за вторым (третьим, четвертым)?" Едва малышу перевалило за год, все стали интересоваться возвращением молодой мамы на работу. Что и говорить – эта ситуация знакома многим женщинам. Кто-то с первого дня декрета рвется работать, не желая киснуть в роли домашней наседки. Другие наслаждаются моментом и до последнего не стремятся перекладывать свои обязанности по уходу за младенцем на родственников и нянь. Третьи находят свое призвание в материнстве и вспоминают о работе, только когда дети подрастают и перестают нуждаться в постоянном присутствии мамы.



Вернуться на прежнюю работу или найти новую деятельность хочется не только ради денег, которых, конечно, всегда не хватает. Большинству женщин кажется, что необходимость сидеть в условных четырех стенах отрезает их от настоящей жизни. Той, в которой они считались ценными сотрудницами, на равных общались с успешными коллегами, одевались в деловом стиле.



Однако когда появляется возможность выйти на работу, многие ощущают страх. Кто-то не хочет в этом признаваться, но опасения, что ты отстала от требований времени, что-то важное забыла, а выглядишь недостаточно ухоженно для офисной жизни, одолевают практически всех.

Во времена молодости наших бабушек и мам возвращение к рабочим будням казалось чем-то сродни выходу в открытый космос. Даже если женщины поддерживали уровень знаний, штудируя на досуге институтские учебники, специализированные журналы и справочную литературу, многие больше боялись не рабочего процесса, а периода адаптации в коллективе. Долгий перерыв в работе, конечно, не может не сказаться на поведении, общении и внешнем виде. Даже такие, казалось бы, мелочи, как боязнь выглядеть старомодно и оказаться не в состоянии поддержать актуальную беседу, страшили женщин.

Сегодня выпасть из обычной жизни гораздо сложнее. Не стоит бояться будущего: чаще всего страхи живут только в наших головах. За полтора и даже три года сидения в декрете мир не перевернулся вверх тормашками, хотя и не стоял на месте. Разумеется, сыграло роль то, что компьютерные технологии шагнули далеко вперед. Тем не менее, многое придется нагонять. В интернете всегда можно найти консультации, ролики, марафоны и семинары по профессиональному развитию. В свободном доступе справочная информация. В социальных сетях немало групп, участники которых обмениваются интересными сведениями. При необходимости коллеги с удовольствием расскажут о переменах в рабочем процессе.



Можно не просто быть в курсе того, что происходит в рабочей среде. Соцсети дают возможность общаться с коллегами и единомышленниками и даже найти среди виртуальных друзей потенциального работодателя. У временных домохозяек создается ощущение, будто они никуда не уходили, что поможет после выхода на работу проще влиться в коллектив.



Задумываться о будущем лучше не в последний момент. Если работа связана, например, с иностранными языками, то необходимо и в декрете постоянно поддерживать уровень знаний. Наш главный помощник – интернет. Там можно найти специализированные группы и общаться на нужном языке. Можно в Сети познакомиться с конкретным человеком и практиковаться, общаясь с ним письменно или с помощью онлайн конференций.



Представители творческих профессий работают в декрете по договорам или удаленно. Например, журналисты пишут тексты и ведут колонки между кормлениями и выходами на прогулки. Педагоги стараются не терять форму, занимаясь репетиторством, подготовкой к школе и даже выступая оппонентами при защите дипломов. Кто-то находит временную работу, которая, возможно, в дальнейшем станет призванием.

Знакомая переводчица, шагнувшая из одного декрета в другой, в свободное время учила старшего сына-дошкольника английскому языку. Чтобы занятия были интереснее, она пригласила соседских детей безвозмездно составить компанию своему ребенку. Преподавательская деятельность, которой молодая женщина раньше никогда не занималась, пришлась ей по душе. Перед выходом из декрета она отправилась на собеседование в детский центр по изучению иностранных языков и получила там хорошо оплачиваемую работу.



К сожалению, не все могут выполнять профессиональные обязанности, сидя дома. Обладателям ряда специальностей удаленная деятельность не подходит. Они-то как раз больше других боятся перерыва. Но нужно помнить, что не мы первые и не мы последние. Когда вы ходили на работу, рядом успешно трудились не только бездетные коллеги. Женщины, воспитывающие детей, тоже прекрасно справлялись со своей нагрузкой. Поговорите с мамами, которые раньше вас вернулись в профессию. Они посоветуют ничего не бояться, потому что специальные навыки не забываются. Конечно, не стоит вести себя слишком самоуверенно: пренебрегать рекомендациям коллег и замечаниями начальства. Возможно, кому-то после долгого перерыва придется пожертвовать руководящей должностью и начать с нуля, если это потребуется. Но трудовая жизнь со временем войдет в свою колею.

Мать троих детей, врач-педиатр поделилась со мной тем, что каждый выход из декрета давался ей по-разному. Первый раз молодому специалисту было совсем не страшно. Она вышла на работу уверенная в своих знаниях и в том, что сможет их применить. Возвращение из второго декрета далось тяжелее, поскольку домашние обязанности с нее никто не снимал, а задор юности сменился зрелой осторожностью и сомнениями в своих силах. В этот раз перед выходом на работу она договорилась с коллегой и несколько часов подежурила вместе с ней, сопровождая подругу на обходах. По словам мамы-врача, этого хватило, чтобы вернулась уверенность и понимание того, что она справится. После третьего декрета доктор не сомневалась в своих силах – на это у многодетной матери просто не было времени. Конечно, ей пришлось открыть интернет и повторить кое-какие вещи. Но проблем с возвращением к профессиональным обязанностям не возникло.

Перед выходом на работу стоит задуматься не только о профессиональных качествах. Для женщины важно достойно выглядеть. Об этом тоже надо не забывать в период ухода за ребенком. Поддерживать себя в форме и следить за внешностью по возможности нужно не время от времени, а постоянно. Когда придет пора "выходить в люди", критически осмотрите свой гардероб. Даже если на его обновление нет средств, не стоит унывать. В шкафу всегда найдутся универсальные, классические вещи. Чтобы выглядеть модно, порой достаточно добавить интересные аксессуары и обновить обувь.

Главное, на что не стоит жалеть денег в решающий момент – салон красоты или обычную парикмахерскую рядом с домом. Профессиональная укладка и хороший маникюр творят чудеса. Пусть в офис придет не замученная домохозяйка, а ухоженная красотка. Лучшим комплиментом будут слова коллег: "Да, ты неплохо отдохнула в декрете!"

