Жительница Петербурга рассказала, почему ищет через соцсети родителей своему ребенку

Жительница Санкт-Петербурга Виктория Фефелова разместила в соцсетях объявление о поиске новых родителей своему 3-месячному сыну. В посте указано, что ребенок "безумно любимый и желанный". По словам матери, отдавать малыша приходится из-за проблем со здоровьем, которые у нее наблюдаются. Рассказываем, законно ли это и как отреагировала общественность на попытку пристроить ребенка через интернет.
"Очень мощный ребенок по энергетике"
33-летняя Виктория Фефелова 16 октября опубликовала в социальных сетях объявление о поиске новых родителей своему трехмесячному сыну. "Грудничок Паша (имя изменено. – Прим. ред.) ищет маму и папу. Ему всего три месяца. Безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем", – говорится в посте.
В объявлении женщина указала, что мальчик родился в Уфе, у него есть некритичные проблемы со здоровьем. Также она привела детальную родословную сына, отметив, что родители занимаются интеллектуальным трудом.
"Папа – предприниматель с техническим складом ума, мама – автор методики преподавания математики, поэтесса. В роду много руководителей, начальников", – написала Виктория.
Объявление женщины всколыхнуло социальные сети, собрав за три дня более 1 400 комментариев. В итоге 19 октября оно было удалено. Между тем мнения пользователей разделились.
"Это как такое допустимо?! Щенка продаете, что ли? Мама, папа и вся родня успешная, интеллектуалы, а ребенком торгуют как собакой!" – написала одна из комментаторов. Другая пользовательница заявила: "Что я только что прочла, кошмар. Будто продажа щенка. До чего докатились".
Однако нашлись и те, кто заступился за Викторию. По их мнению, она поступает из лучших побуждений для своего ребенка.
Молодая мать ищет приемных родителей ребенку через соцсети
"Мне вызвали санитаров и госпитализировали"
Виктория Фефелова в беседе с Москвой 24 рассказала, что состоит на учете у психиатра, а ее сын сейчас находится в доме малютки. Из-за серьезного психического заболевания она не может забрать ребенка.
"Мы лежали в детской больнице. Заведующая попросила справку от психиатра о том, что я могу находиться в одной палате с ребенком. Я поехала к психиатру, мне вызвали санитаров и госпитализировали. Было плохое состояние, расшатанное. Два месяца я лежала в психиатрической больнице. Когда вышла, ребенок уже в доме малютки", – поделилась женщина.
При этом она уточнила, что хочет лучшей судьбы для своего сына.
По словам Виктории, в будущем она хочет навещать своего малыша в приемной семье. "Это очень важно для меня. Это мое условие, чтобы я могла навещать хотя бы в формате видеозвонка", – поделилась женщина.
Как только Виктория найдет достойных родителей, она намерена обратиться в органы опеки и попечительства, чтобы те разрешили ей передать малыша семье, выбранной собственноручно.
Может ли мать сама найти усыновителей?
Юрист Антон Жаров рассказал Москве 24, что жительница Санкт-Петербурга не сможет по закону самостоятельно отдать своего ребенка на усыновление в семью.
Эксперт добавил, что даже если женщина найдет каких-то людей, приведет их в суд и предложит в качестве усыновителей, то ей откажут. "Это правильно, потому что такая деятельность неотличима от торговли людьми. Найдется немало мамаш, готовых за деньги отдать своего ребенка", – считает Жаров.
По словам юриста, случай с размещением поста о поиске приемных родителей довольно неоднозначный для правовой квалификации. "Это может быть и торговля людьми, и незаконная деятельность по усыновлению", – подчеркнул он.
В любом случае самостоятельно отдать на усыновление ребенка женщина не может, заключил Жаров.