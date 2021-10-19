Жительница Петербурга рассказала, почему ищет через соцсети родителей своему ребенку

Жительница Санкт-Петербурга Виктория Фефелова разместила в соцсетях объявление о поиске новых родителей своему 3-месячному сыну. В посте указано, что ребенок "безумно любимый и желанный". По словам матери, отдавать малыша приходится из-за проблем со здоровьем, которые у нее наблюдаются. Рассказываем, законно ли это и как отреагировала общественность на попытку пристроить ребенка через интернет.



"Очень мощный ребенок по энергетике"

33-летняя Виктория Фефелова 16 октября опубликовала в социальных сетях объявление о поиске новых родителей своему трехмесячному сыну. "Грудничок Паша (имя изменено. – Прим. ред.) ищет маму и папу. Ему всего три месяца. Безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем", – говорится в посте.

В объявлении женщина указала, что мальчик родился в Уфе, у него есть некритичные проблемы со здоровьем. Также она привела детальную родословную сына, отметив, что родители занимаются интеллектуальным трудом.





из сообщения Виктории Фефеловой Принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки в утробе. Очень мощный ребенок по энергетике.

"Папа – предприниматель с техническим складом ума, мама – автор методики преподавания математики, поэтесса. В роду много руководителей, начальников", – написала Виктория.

Объявление женщины всколыхнуло социальные сети, собрав за три дня более 1 400 комментариев. В итоге 19 октября оно было удалено. Между тем мнения пользователей разделились.

"Это как такое допустимо?! Щенка продаете, что ли? Мама, папа и вся родня успешная, интеллектуалы, а ребенком торгуют как собакой!" – написала одна из комментаторов. Другая пользовательница заявила: "Что я только что прочла, кошмар. Будто продажа щенка. До чего докатились".

Однако нашлись и те, кто заступился за Викторию. По их мнению, она поступает из лучших побуждений для своего ребенка.



Молодая мать ищет приемных родителей ребенку через соцсети

"Мне вызвали санитаров и госпитализировали"

Виктория Фефелова в беседе с Москвой 24 рассказала, что состоит на учете у психиатра, а ее сын сейчас находится в доме малютки. Из-за серьезного психического заболевания она не может забрать ребенка.

"Мы лежали в детской больнице. Заведующая попросила справку от психиатра о том, что я могу находиться в одной палате с ребенком. Я поехала к психиатру, мне вызвали санитаров и госпитализировали. Было плохое состояние, расшатанное. Два месяца я лежала в психиатрической больнице. Когда вышла, ребенок уже в доме малютки", – поделилась женщина.

При этом она уточнила, что хочет лучшей судьбы для своего сына.





Виктория Фефелова мать малыша За последние три дня мне написали 12 семей, со многими пообщалась, некоторые говорят, что уже начали собирать документы.

По словам Виктории, в будущем она хочет навещать своего малыша в приемной семье. "Это очень важно для меня. Это мое условие, чтобы я могла навещать хотя бы в формате видеозвонка", – поделилась женщина.

Как только Виктория найдет достойных родителей, она намерена обратиться в органы опеки и попечительства, чтобы те разрешили ей передать малыша семье, выбранной собственноручно.



Может ли мать сама найти усыновителей?

Юрист Антон Жаров рассказал Москве 24, что жительница Санкт-Петербурга не сможет по закону самостоятельно отдать своего ребенка на усыновление в семью.





Антон Жаров юрист Единственный законный способ усыновления ребенка в России – через органы опеки и попечительства и суд. Никаким другим способом усыновить ребенка нельзя.

Эксперт добавил, что даже если женщина найдет каких-то людей, приведет их в суд и предложит в качестве усыновителей, то ей откажут. "Это правильно, потому что такая деятельность неотличима от торговли людьми. Найдется немало мамаш, готовых за деньги отдать своего ребенка", – считает Жаров.

По словам юриста, случай с размещением поста о поиске приемных родителей довольно неоднозначный для правовой квалификации. "Это может быть и торговля людьми, и незаконная деятельность по усыновлению", – подчеркнул он.

В любом случае самостоятельно отдать на усыновление ребенка женщина не может, заключил Жаров.