В Госдуме оценили идею увеличения максимального размера пособия по уходу за ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме поддержали планируемое увеличение максимального размера пособия по уходу за ребенком в России.

"Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счет дополнительной поддержки государства", – приводит слова депутата Евгения Федорова RT.

Он подчеркнул, что реализация подобной инициативы позволит также повысить уровень жизни граждан.

"И (эта идея. – Прим. ред.) мотивирует на увеличение количества детей в семьях с учетом материнского капитала и позволяет нам иметь будущее. Это прекрасное решение", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2022 года минимальное пособие по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% – до 7 493 рублей, а максимальное – до 31 282 рублей.

Позже Минтруд назвал лимит выплат по больничным с детьми. В ведомстве сообщили, что с 1 января 2022 года он вырастет с 2 434,25 до 2 572,6 рубля в день.

