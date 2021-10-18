В Госдуме оценили идею увеличения максимального размера пособия по уходу за ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме поддержали планируемое увеличение максимального размера пособия по уходу за ребенком в России.
"Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счет дополнительной поддержки государства", – приводит слова депутата Евгения Федорова RT.
Он подчеркнул, что реализация подобной инициативы позволит также повысить уровень жизни граждан.
"И (эта идея. – Прим. ред.) мотивирует на увеличение количества детей в семьях с учетом материнского капитала и позволяет нам иметь будущее. Это прекрасное решение", – заключил депутат.
Ранее стало известно, что с 1 февраля 2022 года минимальное пособие по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% – до 7 493 рублей, а максимальное – до 31 282 рублей.
Позже Минтруд назвал лимит выплат по больничным с детьми. В ведомстве сообщили, что с 1 января 2022 года он вырастет с 2 434,25 до 2 572,6 рубля в день.
В России максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей
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