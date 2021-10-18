Минтруд назвал лимит выплат по больничным с детьми с 2022 года

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В России с 1 января будущего года увеличат лимит выплат по больничным с детьми с 2 434,25 до 2 572,6 рубля в день, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Отмечается, что при увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), выплаты по больничному также возрастут.

"Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчете за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая", – отметили в Минтруде.

При расчете пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. Также размер выплат зависит от периода внесения страховых взносов в Фонд социального страхования.

Так, при страховом стаже до пяти лет будет учитываться 60% среднего заработка, при страховом стаже от пяти до восьми лет – 80% среднего заработка, при страховом стаже восемь и более лет – 100% среднего заработка.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2022 года минимальное пособие по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% – до 7 493 рублей, а максимальное – до 31 282 рублей. Кроме того, на 5,8% проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка – до 19 981 рубля, на данный момент оно составляет 18 886 рублей.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на следующий год будет скорректирован по поручению Владимира Путина.