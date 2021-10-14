В РФ размер маткапитала на следующий год скорректируют по фактической инфляции – Котяков

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Размер материнского капитала на следующий год будет скорректирован по поручению Владимира Путина, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе Евразийского женского форума, сообщает ТАСС.
Отмечается, что индексация будет происходить по фактической инфляции в первых числах января.
"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", – заявил министр.
Ранее президент предложил с 2022 года индексировать материнский капитал на величину фактической инфляции. По его словам, более высокая инфляция негативно влияет на наименее обеспеченные группы населения.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.
Также сообщалось, что в России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал
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