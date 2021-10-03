Финансист рассказала об увеличении детских выплат в 2022 году

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Материнские и детские пособия в России устанавливаются в фиксированных размерах, многие из них зависят от величины МРОТ и индексируются в февраля. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Специалист напомнила, что с января этого года минимальный размер оплаты труда был повышен до 12 792 рублей, с 2022 года эта величина составит 13 617 рублей.

"В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель", – приводит слова Финогеновой агентство "Прайм".

Она отметила, что при определении пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. В текущем году он составлял 307 008 рублей, в следующем году получится 326 808 рублей.

С февраля также вырастет до 7 387 рублей минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми, сообщила эксперт. Сейчас он составляет 7 082 рубля.

В конце сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.

Ранее в Счетной палате предложили утвердить ежегодные выплаты в размене 20 тысяч рублей семьям, где воспитываются дети школьного возраста. Согласно инициативе, такая помощь должна оказываться перед началом учебного года точно в срок. Деньги предлагают выделять из средств материнского капитала.

По предварительным расчетам, на данные цели понадобится около 60 миллиардов рублей.