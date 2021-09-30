Что изменится в жизни россиян с 1 октября

С 1 октября россиян ожидает целый ряд изменений. С этого месяца прививки, включенные в национальный календарь, начнут делать бесплатно в частных клиниках, военным поднимут оклады, а для туристов откроют новые страны для путешествий. Рассказываем подробнее об этих и других изменениях.



Детские пособия – на карту "Мир"

С 1 октября в России поменяется порядок выплаты пособий на детей семьям с низким доходом. Ежемесячные перечисления в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 января 2018 года будут приходить только на карту "Мир". Если у получателя нет карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить наличными в кассе или почтовым переводом.

Индексации зарплат военных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С наступлением октября вырастут оклады у военных. Денежное довольствие военнослужащим будет повышено на 3,7%. Также увеличатся зарплаты полицейских со специальными званиями, сотрудников ФСИН, пожарных, таможенников и некоторых сотрудников федеральной фельдъегерской связи.



Бесплатные прививки в частных клиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сделать прививку, включенную в национальный календарь, можно будет бесплатно не только в государственной, но и в частной клинике. Вакцинация станет доступной в медучреждениях, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Всего в национальный календарь входит 12 профилактических прививок: от полиомиелита, туберкулеза, гепатита B, дифтерии, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, краснухи, свинки, кори и гриппа. По эпидемическим показаниям проводится вакцинация от коронавируса, а также от других инфекций, которые могут стать причиной возникновения эпидемии.



Техосмотр по новым правилам

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Несколько категорий водителей с 1 октября обязаны будут пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам. В частности, это касается тех, у кого срок действия диагностических карт истекал в феврале 2021 года, но его продлили до 30 сентября.

Также это необходимо сделать владельцам машин, которые достигли возраста четырех лет: по закону к этому сроку нужно получить первую диагностическую карту. Помимо этого, техосмотр в обязательном порядке должен проходить грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт, в том числе такси. Оформить процедуру можно в официальных пунктах, аккредитованных Российским союзом автостраховщиков (РСА). Их адреса размещены в Реестре операторов технического осмотра.



Новые страны для путешествий

Россия возобновляет с 5 октября на взаимной основе авиасообщение с пятью новыми странами. Среди них Перу, Дания, Джибути (Восточная Африка), Новая Зеландия и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Однако российские туристы не смогут попасть в Новую Зеландию. Также с туристическими целями не удастся полететь в Данию.

При этом в ЮАР готовы принять российских путешественников. Но до пандемии прямого авиасообщения с африканской республикой у России не было, поэтому маловероятно, что оно появится сейчас. Такая же ситуация с Перу и Джибути – в этих странах ждут туристов, но, чтобы добраться до места назначения, понадобятся пересадки. Примечательно, что Джибути одобрила вакцину "Спутник V", поэтому российским пассажирам не придется проходить карантин.

Помимо этого, с 5 октября расширяется список разрешенных маршрутов в следующие государства: Индия, Испания, Киргизия, ОАЭ, Узбекистан, Япония.

Кроме того, с 1 октября Чили открывает границы для привитых от COVID-19 иностранцев. Для того чтобы попасть в страну, необходимо предварительно получить одобрение сертификата о вакцинации: нужно загрузить документ на созданный Минздравом сайт, проверка может длиться до одного месяца. Также все въезжающие туристы должны будут соблюдать пятидневный карантин и в течение двух недель сообщать информацию о своем здоровье и местонахождении.



Новые выделенки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в четырех районах Москвы с 11 октября. Одну выделенку организуют на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховский Вал. Вторую – на Большой Тульской улице на участке от остановки "Метро "Тульская" (северный вестибюль)" до Третьего транспортного кольца (ТТК) в сторону области. Полоса для общественного транспорта появится и на участке от съезда с ТТК до остановки "Метро "Тульская" (южный вестибюль)" в направлении центра.

Еще одну выделенку откроют при въезде на Автозаводский мост с внутренней стороны ТТК. На Кантемировской улице она появится на участке от дома 58 до Варшавского шоссе (в направлении к Варшавскому шоссе от дома 4, строения 33, до дома 59 в направлении к Пролетарскому проспекту). За счет выделенки движение ускорится также в Лубочном переулке.



Защита инвесторов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С октября неквалифицированные инвесторы перед сделками со сложными финансовыми инструментами будут проходить бесплатное тестирование. Его проведет брокер перед совершением сделки. Тестирование состоит из двух блоков вопросов: "Самооценка клиента" (три вопроса) и "Знания клиента об инструменте (сделке)" (четыре вопроса). Его можно будет пройти как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

У тех, кто не сможет сдать тест, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность. Нововведение позволит повысить финансовую грамотность граждан и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои деньги.



Госрегистрация недвижимости

С 28 октября у россиян появится возможность подавать документы на государственную регистрацию прав на недвижимость через нотариуса. Заявление на бумаге будет проходить регистрацию в течение пяти рабочих дней, в цифровом формате – трое суток, а через МФЦ – семь дней.



Перепись населения

С 15 октября в России начнется очередная перепись населения. В этот раз опрос удастся пройти в том числе в режиме онлайн: самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг в период по 8 ноября. Также поучаствовать в переписи можно, явившись в центр госуслуг, до 14 ноября.

Сохранится и традиционный формат, когда переписчики приходят на дом. Отличить их можно по характерному шарфу и портфелю с символикой переписи, а также по специальному удостоверению.



Телевизионные каналы в интернете

Российским пользователям Сети предоставят бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса – всего 20 каналов. Это новшество вступит в силу также 1 октября.



Изменения в расписании электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание нескольких пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 1 по 13 октября. В частности, 1, 4, 6, 8, 11 и 13 октября на однопутном перегоне Дмитров – Каналстрой и станции Каналстрой проведут работы по выправке пути во время дневных технологических окон с 09:50 до 15:00. С 23:00 2 октября до 06:45 3 октября пройдут ремонтно-путевые работы на первом главном пути станции Москва-Бутырская.

В связи с этим изменится время отправления и прибытия у нескольких электричек. Некоторые из них проследуют по укороченному маршруту, а часть рейсов выведут из расписания.

На Горьковском направлении с 2 октября отменяется поезд Москва – Владимир, а поезд Железнодорожная – Москва начнет курсировать только по рабочим дням. На Казанском с 3 октября по воскресеньям отменят поезд Рязань 2 – Москва.

Узнать актуальное расписание электричек можно на вокзалах и остановках железнодорожного транспорта, а также на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении.