Военнослужащим повысят оклады с 1 октября

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Военнослужащим, которые проходят службу по призыву и контракту, с 1 октября 2021 года повысят оклады по должностям и званиям. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", – говорится в материале.

Кроме того, оклад будет повышен тем, кто проходит службу в Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарным, таможенникам и другим.

Ранее Александр Румянцев призвал увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ. По его мнению, для достойной оплаты труда медицинских работников сумму расходов на здравоохранение следует увеличить в два раза.