Военнослужащим повысят оклады с 1 октября

Фото: ТАСС/ Эрик Романенко
Военнослужащим, которые проходят службу по призыву и контракту, с 1 октября 2021 года повысят оклады по должностям и званиям. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", – говорится в материале.
Кроме того, оклад будет повышен тем, кто проходит службу в Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарным, таможенникам и другим.
Ранее Александр Румянцев призвал увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ. По его мнению, для достойной оплаты труда медицинских работников сумму расходов на здравоохранение следует увеличить в два раза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: