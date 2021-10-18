Путин предложил выплачивать жителям ДФО по 1 млн руб при рождении третьего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате одного миллиона рублей на жилье жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Такой пункт содержится в перечне поручений президента.

Единовременную выплату планируется вручать при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа. Кроме того, выплата должна быть направлена именно на покупку жилого помещения на территории региона или оплату расходов на его строительство.

Ранее сообщалось, что российское правительство дополнительно выделит 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до 3 лет. Также власти направят еще около 28 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.

В конце сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.