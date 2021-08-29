Почему родители боятся школы и как бороться с этим страхом

Перед наступлением нового учебного года взрослые всегда волновались едва ли не больше, чем их дети. Но современные родители вывели это волнение на самый высокий уровень. "Девочки, готовы?", "Скоро начнется!", "Мы снова идем в школу – как пережить этот кошмар?" – такими фразами обмениваются мамы в чатах накануне 1 сентября. К сожалению, это настроение передается и маленьким новобранцам. Чего боятся родители школьников и можно ли философски относиться к учебному процессу, разбиралась журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Есть несколько реальных причин переживать из-за начала учебного года. Например, можно понять беспокойство родителей первоклассников. Они тревожатся о том, как пройдет первый день, быстро ли ребенок привыкнет к новой среде, какую парту займет, понравится ли ему учитель. Родители теряют покой и сон, подгоняя по размеру школьную форму, покупая ранец и принадлежности, выбирая красивый и бюджетный букет. Но это скорее приятные хлопоты.

Как правило, градус беспокойства спадает, когда проходят первые две недели учебы. Чем дальше, тем меньше переживаний такого рода. Со временем мамы привыкают к проверке уроков, родительским чатам, ориентируются в скидках на школьную форму, а папы привычно провожают детей на уроки перед работой. Когда учиться идут младшие дети, родители уже обрастают броней спокойствия.



Не обходится без тревог смена школы или переход в другой класс. Всегда волнительно, если ребенку предстоит влиться в новый коллектив, привыкнуть к другому маршруту.



Совсем иного рода волнения из-за буллинга. Вполне оправданно в этом случае жить проблемами детей, чтобы разобраться в них и поспособствовать их решению. Закрывать глаза на переживания, считая, что обидчики повзрослеют и все рассосется само собой, не имеет смысла. Главное – не оставлять ребенка один на один со своим кошмаром. В некоторых случаях стоит обратиться за помощью к психологам и юристам.

И все же основная причина родительских беспокойств – собственный страх перед учебой, к которой они считают себя причастными не меньше детей. Взрослых пугает перспектива делать с ребенком уроки, сидеть ночами над проектами и переживать из-за оценок. Порой это западня, в которую мамы загоняют себя сами. Необходимость трястись над результатами и максимально включаться в учебный процесс негласно считается самой основной обязанностью родителей школяров.

Ситуацию подогревает интернет-пространство. Возможно, потому что общественное мнение формируют гиперответственные родители, которые параллельно со своими обязанностями пытаются тащить воз детских. Если мамы самостоятельных школьников подают голос, то им сразу вешают ярлык "белого пальто" и отмахиваются от их мнения.

Между тем опытные мамы, чьи дети уже благополучно поступили "на бюджет", советуют с первых шагов на школьном поприще учить ребенка самостоятельности, но при этом ненавязчиво контролировать процесс и проверять результаты. По их мнению, родителям не стоит корпеть над уроками вместе со своим чадом. Это зона ответственности ученика.



Школьная программа рассчитана на среднестатистического ученика, бояться ее не следует. Но ребенку важно знать, что если что-то будет непонятно, то взрослый объяснит и поможет. У страха глаза велики. Не стоит недооценивать своего ребенка. Многие мамы и папы психологически не готовы отпустить детей от себя. Им кажется, что без помощи взрослых они ни с чем не справятся. Парадокс, но это те самые родители, которые считают, что их малыши самые умные и талантливые, и с пеной у рта доказывают, например, что рекомендованный учебник математики для них слишком прост. Не настало ли время дать возможность своим детям проявить себя? Это их первые шаги к взрослой жизни.

Родители успешных учеников полагают, что дети способны к самостоятельной, вдумчивой работе над знаниями. Но надо им в этом немного помочь. В младших классах важно заинтересовать процессом учебы, а где надо – проявить строгость и принципиальность. В старших подключается мотивация на успех.

С первых школьных дней следует составить четкий режим дня. Жить по плану удобнее и ребенку, и родителю. В домашнем расписании должно быть обозначено конкретное время для уроков, отдыха, прогулок, приема пищи. Распорядок дня экономит время, не дает возможности откладывать дела на потом, дисциплинирует.

Конечно, олимпийское спокойствие для родителей учеников – это что-то из мира фантастики. Но стоит контролировать свои эмоции, чтобы не отбить у детей интерес к учебе. Возможно, ваши страхи не имеют ничего общего с отношением детей к занятиям и они вполне довольны своей школьной жизнью.

