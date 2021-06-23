Психолог объяснила, почему мы ругаемся в очередях и транспорте

Многим знакомо чувство стыда после участия в скандале в общественном месте. Разгоряченные люди сначала наговорят друг другу неприятных вещей, а потом раскаиваются в этом. Разбираемся, надо ли упрекать себя в несдержанности и как уходить от конфликтов.



Покой нам только снится

Порой посторонние люди втягивают нас в конфликт, а иногда мы и сами становимся зачинщиками скандала. По словам специалиста в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарьи Захаровой, агрессивность может быть чертой характера, следствием психического заболевания или просто привычным способом реагирования на некий стимул извне. Агрессия бывает контролируемая или неуправляемая. Во втором случае, если она наносит вред окружающим или самому дебоширу, следует обратиться к специалисту, чтобы исключить возможность развития психического заболевания.

Откуда же берутся люди с агрессивным поведением? Психолог отмечает, что с детства большинству из нас внушали, что злиться или проявлять гнев – это неправильно, деструктивно и социально неприемлемо. С возрастом мы научились подавлять эти эмоции, однако то и дело каждый из нас сталкивается с тем, что агрессивное поведение неожиданно предательски вылезает наружу в разных жизненных ситуациях: в очередях, в общественном транспорте, на улице, при общении с коммунальными службами. После конфликтов мы испытываем стыд или чувство вины и клятвенно обещаем себе, что это больше не повторится и в следующий раз мы будем вести себя более сдержанно и адекватно, но вновь и вновь оказываемся в аналогичных ситуациях.

Что делать?

Как изменить внутреннее мировосприятие и снизить уровень своей агрессии? По словам эксперта, для начала важно уяснить для себя, что не бывает плохих чувств.





Дарья Захарова психолог Злость, раздражение, возмущение, ярость, бешенство являются лишь сигналом того, что в данный момент происходит нечто, что не нравится человеку, нарушает его границы, противоречит внутренним убеждениям. Поскольку многие чувства у большинства людей с детства находятся под запретом и автоматически подавляются, мы плохо их распознаем. В результате негативные эмоции незаметно накапливаются и в самый неожиданный момент выливаются в агрессивное поведение.

По словам психолога, к любой ситуации следует подходить осознанно, а когда вы испытываете внутренний дискомфорт, тревогу, раздражение, не стоит обесценивать свои чувства. Специалист рекомендует задать себе ряд вопросов, а прежде всего – что сейчас с вами происходит и что вы чувствуете. В случае если сказанное или сделанное в отношении вас вызывает внутренний протест, надо разобраться в том, какие важные для вас вещи были задеты. А потом спросить себя, как вы можете себе помочь в данный момент. По мнению эксперта, этот небольшой самоанализ позволит со временем лучше понимать себя, слышать свои желания, не накапливать обиды, раздражение и гнев. Тогда и приступы агрессивного поведения заметно снизятся.

Дарья Захарова советует не забывать, что все мы просто люди и, если все-таки срыв происходит, не нужно винить себя. "Проявите сочувствие к себе, извинитесь перед другим человеком и проанализируйте, что произошло и как следовало бы себя вести. Это необходимо для того, чтобы извлечь опыт и применить его в будущем в аналогичной ситуации", – говорит эксперт.





Возьмем себя в руки

Как же вовремя остановиться самому или остановить другого? По словам психолога, если вы почувствовали, что закипаете, возьмите паузу, успокойте дыхание: сделайте несколько глубоких вдохов и очень медленных выдохов. Порой этих нехитрых манипуляций достаточно, чтобы снова взять себя в руки. Надо перевести внимание с эмоций на мысли и разобраться, кто перед вами находится. Может быть, это уставшая многодетная мать или пожилой человек, у которого уже в силу возраста снижен уровень критики. Возможно, ваша негативная реакция преждевременна, объект агрессии совсем другой человек, а вы просто попали под горячую руку.

В момент конфликта не стоит успокаивать агрессора или пытаться его остановить. Это еще больше разозлит его.

"Отвечайте в той же тональности, что и ваш собеседник, тогда вы подключитесь к эмоциям агрессора. Постепенно снижайте темп речи, начинайте говорить медленнее и тише. Можно попросить и оппонента говорить помедленнее, объяснив это тем, что вы хотели бы его понять, но у вас не получается. Человек снизит темп речи, а потом и успокоится", – советует Дарья Захарова.

Агрессора обезоружит ваше спокойствие и вежливость, уверена эксперт. Можно сказать: "У нас с вами есть два варианта развития событий: продолжить кричать или постараться разрешить ситуацию". Или: "Если вам кажется, что я нарочно наступил вам на ногу, то это не так".

Психолог рекомендует помнить, что мир не идеален, все люди разные, далеки от совершенства и у каждого свое мировосприятие. Поэтому столкновения неизбежны.

