Как дети относятся к своим фотографиям в родительских соцсетях

Под прицелом фотокамер с малых лет живут не только дети знаменитостей. Люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, активно делятся в соцсетях изображениями своих малышей. Этично ли выкладывать фотографии детей без их разрешения? Как к этому относятся сами ребята, когда вырастают? И в каком возрасте они начинают запрещать публикацию своих фото? Над этими вопросами размышляла журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Московские мамы делятся на тех, кто выкладывает в соцсети полный фотоотчет о каждом шаге своих отпрысков, и тех, кто считает, что не имеет права афишировать личную жизнь своих детей. Несмотря на то что виртуальная реальность стала для нас обыденным явлением, общественное мнение скептически относится к открытым родителям, сетуя на "детский спам", и встает на сторону противников публичности.

Уже с рождения малыша сентиментальные мамы заполняют ленту однотипными фотографиями, которые хороши разве что для домашнего альбома. Друзья дежурно ставят лайки, а дальние знакомые потихоньку отписываются от назойливой информации. Изображение младенца с комической подписью под картинкой кого-то умиляет, а другим кажется надоедливым. Лучший в мире сын и самая красивая во вселенной дочь чаще всего являются такими только для восторженных родителей и их ближайших родственников.

Между тем дети вырастают и заявляют о своем отношении к маминым соцсетям. Взрослые должны быть готовы к тому, что безнаказанно постить в соцсетях изображения отпрысков можно лет до 9. Обычно в третьем классе школьники определяются с позицией относительно своих фотографий. Самые принципиальные заявляют, что они уже взрослые и никто по закону не имеет права публиковать их фото без разрешения. При этом сами дети заводят себе аккаунты, выкладывая в сеть то, что считают нужным. И тут родители спохватываются и начинают строже относиться к содержимому соцсетей или вовсе запрещают детям создавать личные странички.



Педагоги и психологи полагают, что запреты малоэффективны. Рано или поздно несовершеннолетний, имеющий доступ в интернет, озаботится созданием собственного аккаунта. И лучше, если он сделает это легально, посвятив вас в свои планы.

Важно предупредить детей о возможных опасностях, которые подстерегают юных пользователей, о том, какие фотографии недопустимо выкладывать на всеобщее обозрение и каких подписчиков остерегаться. И, конечно, самим не забывать об этом.

Характерно, что дети, которых родители в нежном возрасте не посвящали в свои действия в соцсетях, наотрез отказываются от публичности, как только подрастают и узнают о мамином хобби. А ребята, с пеленок выучившие наизусть названия популярных ресурсов, воспринимают как должное личную фотогалерею на маминой страничке. Только не разрешают постить фотографии без спроса.



Многие школьники великодушно позволяют родителям публиковать свои изображения, но лично модерируют посты. Так что подпись типа "Мой зайчик на экскурсии с мамой и папой" уже не пройдет, равно как и самая лучшая, с точки зрения родителей, фотография самого "зайчика" на фоне достопримечательностей.

Лояльно относятся к родительским постам юные артисты, музыканты, модели и спортсмены, чьи изображения попадают в Сеть и на других площадках. Они чаще всего смотрят на публикации как на необходимость. Девочки особенно щепетильно подходят к выбору фотографий, следя за тем, чтобы они смотрелись на картинках наиболее выигрышно. Мальчики отбирают фото, на которых они не выглядят маменькиными сынками. Не стоит сбрасывать со счетов, что любое изображение рано или поздно может попасться на глаза сверстникам, которые способны поднять их на смех.

Так что восторженным мамам, готовым постить фотографии своих малышей на горшках, с размазанной по лицу кашей или с искривленным капризной гримасой ртом, нужно задумываться и о том, что лет через десять эти картинки могут сыграть с детьми злую шутку. И пересмотреть изображения глазами сторонних зрителей. Впрочем, рано или поздно мы все, наигравшись с соцсетями, становимся более строгими модераторами. И закрываемся от посторонних глаз, вспоминая о том, что счастье любит тишину.

