Нужно ли заставлять ребенка заниматься в музыкальной школе?

Обязательно ли водить ребенка в музыкальную школу или заставлять заниматься шахматами? Не проще ли вместо дополнительного образования выбрать свободу? И где грань между детскими "не хочу" и "не умею"? С этими сомнениями разбиралась журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Нет в мире совершенства. Одни люди с возрастом упрекают родителей за то, что их "лишили детства", таская по всевозможным секциям и кружкам. Другие, кого обошла стороной беготня по художкам и музыкалкам, горько сожалеют о нереализованных возможностях. Истина, как всегда, посередине. Так называемое дополнительное образование – отличная форма досуга, а для кого-то и уверенный профессиональный старт. Правда, только если дети, посещая занятия, не расплачиваются за родительские амбиции.

Каждый взрослый уверен, что его ребенок – гений. Гонка за подтверждением этого факта начинается едва ли не с рождения. Первый этап – плюханье грудного младенца в бассейне или самовыражение с пальчиковыми красками. Восторженная мама только ей одной известным способом видит в любимом малыше задатки будущего чемпиона по плаванию или живописца. Потом наступает время "развивашек" и "мы учим английский", когда родители словно соревнуются между собой, кто больше потратит денег на всевозможные развивающие кружки. А уж после приходит черед штурма художественных, музыкальных и спортивных школ. Порой одного направления родителям кажется мало, поэтому после сольфеджио юный гений спешит на тренировку, а необходимость дополнительных занятий иностранным языком в наше время среди продвинутых родителей даже не обсуждается.

Так уж устроено сознание мам и пап, что, когда ребенок сыграл первую гамму, они видят его вторым Денисом Мацуевым. А первый кувырок дает пищу для мечтаний о карьере Алексея Немова. Родители держатся за мечту с завидным упорством. И если малыш все-таки недотягивает до совершенства или занятия ему не очень нравятся, то его жизнь может превратиться в кошмар. Порой в семьях, где родители предъявляют детям завышенные требования, музыкальные и спортивные занятия становятся дополнительным источником стресса, как в случае ожидания только отличных оценок в общеобразовательной школе. В этом случае и уместен эпитет "украденное детство".

Хорошо, если взрослые разумно оценивают возможности наследника и пробуют несколько направлений. Не годится для гимнастики? Не беда – отдадим на танцы. Не нравится скрипка? Конечно, он же мечтал стать ударником, сходим на прослушивание! Но все должно быть в меру. Метания из стороны в сторону тоже не всегда будут оправданны, если подходить к занятиям поверхностно и бросать их при первой неудаче. В нежном возрасте ребенок еще сам толком не понимает, к чему лежит душа. И, конечно, никто не рождается с мечтой играть на арфе или бросать соперника через бедро на борцовском ковре.

Разобраться в том, что больше подходит ребенку, помимо желания самого юного гения, поможет время и подскажут преподаватели и тренеры. Настоящий профессионал особым чутьем определяет, для чего создан маленький человек. Правда, объективную оценку чаще всего можно получить, если ребенок занимается в бюджетном учреждении, а не в платной секции, где обычно рады всем. Многое зависит и от личности педагога. Кто-то способен увлечь детей, а другой только отпугнет от занятия или вынудит скучать и заниматься через силу.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Еще одна ловушка для родителей – элементарная лень ребенка, которую можно принять за свободу выбора. Мол, ему не нравится, зачем принуждать? Но парадокс в том, что даже талантливых в какой-то области детей приходится порой заставлять что-то делать. Вставать в саду в тихий час, чтобы успеть на тренировку. Или играть пьесы в выходной день. В этом случае ребенок как пластилин. В раннем возрасте из него можно вылепить увлеченную личность или, пустив дело на самотек, оставить скучную заготовку. Не зря говорят, что за каждым лауреатом стоял настойчивый взрослый, который повторял: "Еще немного!" А в музыкальных школах любят повторять: "Нам не нужны талантливые дети – нам нужны талантливые родители". Такие, что помогут определиться с выбором занятий, не пустят дело на самотек и настроят на победу.

Дополнительные занятия нужны не только затем, чтобы вырастить гения. Знания и умения, полученные в детстве в любом объеме, делают их обладателя интересным собеседником и разносторонне развитым человеком в будущем. Иначе говоря, расширяют горизонты сознания.



Порой взрослые толкуют малейшее сопротивление своего чада в пользу отказа от музыки или спорта. К этому подключается общественное мнение. "Кому это нужно? Соседи уже оглохли от ваших занятий!", "Пожалейте ребенка, ему и так в школе много задают!", "Вы что, второго Моцарта из него решили сделать?" и так далее. И родители меняют энергичный ритм жизни на размеренное существование. А ведь в обычной школе ученикам тоже не все нравится, но это не значит, что их надо освобождать от сложных уроков, чтобы детство было безоблачным.

Недооценить проще, чем переоценить. Конечно, не стоит пытать отпрыска нелюбимым делом. И все-таки очень легко забросить в дальний угол спортивную форму или продать ненужный инструмент. Вроде бы тогда начнется долгожданная свобода. Но от чего и ради чего? Хорошо, если не только для того, чтобы появилось дополнительное время для зависания в соцсетях или для компьютерных игр. Время, проведенное в учреждениях дополнительного образования, – это ведь тоже часть детства, о которой люди потом вспоминают с ностальгией. Подобрать дело по душе и поддержать в нужный момент труднее и интереснее, чем ограждать маленького человека от возможных проблем. "Твори, выдумывай, пробуй!" – этот лозунг из детства родителей и бабушек с дедушками не потерял актуальности до сих пор.

