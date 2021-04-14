Эксперт оценил идею декретного отпуска для молодых отцов

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Дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск для мужчин, у которых только родился ребенок, в России не нужен, сказал ведущий научный сотрудник Центра политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН Алексей Седлов.

"В связи с тем, что, конечно, работодатель будет против. С точки зрения государства я не знаю, почему оба должны быть на больничном? Можно еще и бабушек туда присовокупить", – сказал эксперт в эфире радио КП.

Он отметил, что российское общество не настолько богато, чтобы позволять подобное.

Ранее в ГД поддержали идею оплачивать допотпуска молодым отцам. По словам Светланы Бессараб, в России ведется работа над тем, чтобы мужчинам наравне с женщинами разрешали повышать профессиональную квалификацию, находясь в отпуске по уходу за ребенком.

Также аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет. Оказались не готовы уходить в отпуск по уходу за ребенком только 35% опрошенных.