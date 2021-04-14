В ГД поддержали идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребенка

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение предоставлять отцам пять дней дополнительного оплачиваемого отпуска после рождения ребенка. Об этом сообщает RT.
По ее словам, в России ведется работа над тем, чтобы мужчинам наравне с женщинами разрешали повышать профессиональную квалификацию, находясь в отпуске по уходу за ребенком.
"Сегодня у нас 14 тысяч таких смельчаков-отцов, которые решились ухаживать за ребенком, помогать семье. И думаю, что это будет еще одно хорошее начинание: когда папа с мамой рядом после рождения ребенка, конечно, семье гораздо проще адаптироваться к новым условиям, пусть даже счастливым, но требующим большого внимания и заботы", – рассказала Бессараб.
Инициатива принадлежит депутату нижней палаты парламента Ивану Сухареву. В его письме на имя главы Минтруда Антона Котякова говорится, что в первые дни после рождения ребенка матери нужная максимальная поддержка и помощь в первую очередь со стороны мужа.
Котяков отметил, что, согласно трудовому законодательству, отец может взять такой отпуск, но работодателем он не оплачивается.
Ранее в Госдуме предложили ввести беспроцентную ипотеку для семей, в которых воспитывается более трех детей. При этом все семьи должны иметь равные права и льготы вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.
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