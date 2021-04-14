В России предлагают оплачивать допотпуска отцам после рождения ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России по случаю рождения ребенка предложили предоставлять пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск отцам. Такая инициатива принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву, сообщает RT.

В его письме на имя главы Минтруда Антона Котякова говорится, что в первые дни после рождения ребенка матери нужная максимальная поддержка и помощь в первую очередь со стороны мужа.

Парламентарий отметил, что, согласно трудовому законодательству, отец может взять такой отпуск, но работодателем он не оплачивается.

"Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней", – говорится в обращении.

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