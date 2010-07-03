В "Союзе отцов" оценили предложение уравнять в правах мам и пап

В Госдуме предложили уравнять отцов в правах с матерями, дав им возможность проходить курсы повышения квалификации или получать профобразование во время декретного отпуска. Сегодня такая поддержка предусмотрена только для женщин. Разбираемся, поможет ли предложенное нововведение отцам вернуться на работу.



Под одну гребенку

Авторы инициативы указывают на гендерную несправедливость, заложенную в современной редакции закона "О занятости населения в Российской Федерации". По действующим нормам обратиться в службу занятости и за счет государства пройти курсы повышения квалификации или обучение во время декрета по уходу за ребенком до трех лет может только женщина. Отцы такой привилегии пока лишены.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.

Отмечается, что проект закона уже был направлен в Минтруд. При этом в министерстве рассказали, что договоры на организацию переобучения и повышение квалификации по стране на 1 июля 2020 года были заключены более чем с 30 тысячами женщин.

Мужчины в России получили право уходить в декрет в 2007 году. Однако, по оценкам директора Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любови Храпылиной, желающих воспользоваться такой возможностью не так много. Предположительно, не более 2% от общего числа ухаживающих за детьми до трех лет. Точный подсчет количества мужчин в декрете не ведется, отмечают в Минтруде.

Отцы одобряют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Москвой 24 заявила, что не видит никаких причин возражать против выдвинутого парламентариями предложения.

"На мой взгляд, вероятность принятия этой инициативы велика. Конечно, более естественно, когда за ребенком ухаживает мать. Она природой для этого предназначена. Но сейчас многие семьи исходят из того, кому из супругов выгоднее работать, а кому – оформить отпуск", – сказала эксперт.





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ И если нет другого выхода, как уйти в декрет мужчине, то почему его нужно лишать положенных прав?

В свою очередь, исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов заявил Москве 24, что проблема правового неравенства не возникла раньше, потому что о ней не говорили сами мужчины.

"Они шли в декрет тихо, не кричали, не махали руками. Потому как многие отцы боятся, что отпуск по уходу за ребенком может показаться кому-то проявлением слабости с их стороны или отсутствием мужских профессиональных компетенций. Мол, ты меньше зарабатываешь, значит, сидишь в декрете. Но на самом деле мужчины просто хотят быть вовлеченными в воспитание своих детей", – считает он.

Эксперт отметил, что декретный отпуск у пап уже давно стал нормой. Например, в скандинавских странах массовую популярность он приобрел после того, как в начале 90-х государство стало оказывать отцам всестороннюю поддержку в этом вопросе.

"Не секрет, что женщины сталкиваются с постродовой депрессией, им тяжело выйти на работу, так как за время декрета они теряют свои профессиональные навыки. А чем мужчины отличаются в данной ситуации?" – задался вопросом Соленов.





Юрий Соленов исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Союз отцов" Отцы тоже могут столкнуться с постродовой депрессией. Прогресс движется вперед, технологии развиваются. Соответственно, папе тоже нужно помогать овладевать новыми навыками.

Эксперт добавил, что, если вопрос неравенства будет решен на законодательном уровне, отцам будет гораздо проще уходить в декретный отпуск. Так они перестанут беспокоиться о последующем трудоустройстве.





Камзин Никита