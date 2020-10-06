В Госдуме рассмотрят закон об участии бабушек и дедушек в воспитании внуков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группа депутатов от партии "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, согласно которому планируется гарантировать права ближайших родственников несовершеннолетних детей участвовать в воспитании. Об этом сообщает РИА Новости.

"В действующем семейном законодательстве не в полной мере отражены традиционные для российского общества представления об участии близких родственников в воспитании детей. В воспитательном процессе традиционного активное участие принимают бабушки и дедушки детей", – указано в пояснительной записке к документу.

По нормам Семейного кодекса РФ законными представителями ребенка являются только родители. Они обладают полномочиями по защите их интересов, в том числе в судах, а также могут контролировать совершение сделок несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Что касается бабушек и дедушек, то закон разрешает им общаться с ребенком. А вот оставлять детей на попечении старших родственников, пусть и на короткое время, формально незаконно.

Чтобы решить возникшую правовую неопределенность, группа депутатов предложила указать в Семейном кодексе, что "дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников". Если поправки примут, то дети также смогут находиться у близких родственников до принятия решения о формальном опекунстве.

В Госдуме с сентября готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет забирать детей из семьи без решения суда. По словам депутатов, приоритетом являются интересы ребенка.

