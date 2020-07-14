Уезжающие в долгую командировку родители смогут назначить ребенку опекуна

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Родители, которые окажутся не в силах исполнять родительские обязанности из-за длительной командировки или болезни, смогут назначить ребенку опекуна. Законопроект внесен в Госдуму, передает РИА Новости.

"Орган опеки не вправе отказать в назначении того лица, которого определят родители", – подчеркивается в нем.

Авторы документа – руководитель временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

В июне Владимир Путин поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о выплате на несовершеннолетних. Это касается граждан, признанных безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) детей. На каждого из них выплатят по 3 тысячи рублей.

Сегодня стало известно также о других законопроектах от сенаторов. Они планируют запретить возвращать ребенка в детдом через три года после усыновления. Кроме того, в Совфеде выступили за запрет браков не только между лицами одного пола, но и между теми, кто поменял пол. Помимо этого, такие пары не смогут усыновлять детей.