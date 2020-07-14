Уезжающие в долгую командировку родители смогут назначить ребенку опекуна

Фото: depositphotos/Goodluz
Родители, которые окажутся не в силах исполнять родительские обязанности из-за длительной командировки или болезни, смогут назначить ребенку опекуна. Законопроект внесен в Госдуму, передает РИА Новости.
"Орган опеки не вправе отказать в назначении того лица, которого определят родители", – подчеркивается в нем.
Авторы документа – руководитель временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
В июне Владимир Путин поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о выплате на несовершеннолетних. Это касается граждан, признанных безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) детей. На каждого из них выплатят по 3 тысячи рублей.
Сегодня стало известно также о других законопроектах от сенаторов. Они планируют запретить возвращать ребенка в детдом через три года после усыновления. Кроме того, в Совфеде выступили за запрет браков не только между лицами одного пола, но и между теми, кто поменял пол. Помимо этого, такие пары не смогут усыновлять детей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: