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Политика

19:25

Совфед планирует запретить возвращать в детдом ребенка через 3 года после усыновления

общество политика

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Возвращать ребенка в детдом через три года после усыновления могут запретить. Законопроект внесли в Госдуму сенаторы, передает РИА Новости.

Авторы документа – руководитель временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

"Законопроект исключает возможность отмены усыновления по истечении 3 лет с момента усыновления", – говорится в пояснительной записке.

Сенаторы хотят запретить в РФ браки не только между лицами одного пола, но и между людьми, сменившими свой пол. Помимо этого, такие пары не смогут усыновлять детей.

В 2019 году Госдума приняла закон о реестре недобросовестных опекунов. Это лица, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна за ненадлежащее исполнение обязанностей. В реестр не станут добавлять родителей, например, восстановленных в родительских правах, которые по Семейному кодексу могут быть усыновителями.

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