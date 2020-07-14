Сенаторы предложили запретить брак и усыновлять детей сменившим пол лицам

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который запретит в РФ браки не только между лицами одного пола, но и между людьми, ранее сменившими свой пол. Данный документ запретит усыновление детей такими парами, передает РИА Новости.
Одним из авторов законопроекта является руководитель временной комиссии СФ по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса России Елена Мизулина. Помимо того, над документом работали сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
"Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей", – следует из пояснительной записки.
Кроме того, говорилось, что в Госдуму были внесены поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда. Родители больше могут не оформлять полномочия родственников при воспитании ими их детей.
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