В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, сообщает RT.

Свое предложение он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова. В обращении парламентарий напомнил, что в России все еще сохраняется проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. По его мнению, ежемесячная выплата, которую семья по своему желанию будет оформлять взамен места в детском саду, может стать одним из ее решений.

Власов считает, что родители должны иметь право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду.

Депутат отметил, что, имея такую возможность, родители, у которых есть с кем оставить ребенка, могут предпочесть дополнительную ежемесячную выплату. Это в результате сократит очереди в детские сады.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил дать детям-сиротам из приемных семей и семей опекунов право зачисляться в детские сады без очереди.

На сегодняшний день право на внеочередное зачисление в детский сад имеют несколько льготных категорий граждан, в частности дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников полиции, дети матерей-одиночек. Нилов выразил мнение, что такое же право должны иметь дети-сироты, которых воспитывают приемные родители или опекуны.

Также он подчеркнул, что данная мера поддержки семей позволит потенциальным приемным родителям и опекунам более уверенно принимать решение об усыновлении или опеке.