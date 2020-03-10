В Госдуме предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детсады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил дать детям-сиротам из приемных семей и семей опекунов право зачисляться в детские сады без очереди. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения депутата в адрес министра просвещения Сергея Кравцова.
На сегодняшний день, право на внеочередное зачисление в детский сад имеют несколько льготных категорий граждан, в частности дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников полиции, дети матерей-одиночек.
Нилов выразил мнение, что такое же право должны иметь дети-сироты, которых воспитывают приемные родители или опекуны.
"Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом", – отметил Нилов.
Также он подчеркнул, что данная мера поддержки семей позволит потенциальным приемным родителям и опекунам более уверенно принимать решение об усыновлении или опеке.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово возвели детский сад на 150 мест. Образовательное учреждение, находящийся на улице Поляны, примет шесть групп по 25 детей. На его территории предусмотрены игровые и спальные комнаты, буфеты, туалеты и раздевалки. Кроме того, ребятам будут доступны помещения для занятий музыкой и физкультурой.
А до конца текущего года детский сад планируют построить на территории нового района Саларьево.
Ранее стало известно, что 20 новых школ построят в ТиНАО до конца года.
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