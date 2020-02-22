20 новых школ построят в ТиНАО до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В ТиНАО до конца 2020 года возведут 20 новых школ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

"В этом году мы планируем ввести в ТиНАО восемь новых школ, которые будут построены за счет городского бюджета", – отметил он.

По словам Бочкарева, образовательное учреждение на 1,1 тысячи мест появится в поселении Сосенское в поселке Коммунарка. Объект введут во втором квартале текущего года.

Школа в микрорайоне "Град Московский" вместит тысячу учеников. Ее намерены достроить в четвертом квартале 2020 года, добавил Бочкарев.

Также сообщается, что значительная часть образовательных организаций в ТиНАО строится за счет инвесторов.

"В 2020 году еще 12 школ построят инвесторы, таким образом всего на новых территориях возведут 20 школ более чем на 4 тысяч детей", – заключил глава Стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны "Октябрьское поле" появятся социальные объекты и жилье. Микрорайон комплексной застройки планируют ввести в эксплуатацию до 2024 года. Там разместятся школа на 800 мест, два детских сада на 200 мест, поликлиника на 150 посещений в смену и технопарк.