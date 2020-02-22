Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

22 февраля, 12:54

20 новых школ построят в ТиНАО до конца года

город строительство

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В ТиНАО до конца 2020 года возведут 20 новых школ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

"В этом году мы планируем ввести в ТиНАО восемь новых школ, которые будут построены за счет городского бюджета", – отметил он.

По словам Бочкарева, образовательное учреждение на 1,1 тысячи мест появится в поселении Сосенское в поселке Коммунарка. Объект введут во втором квартале текущего года.

Школа в микрорайоне "Град Московский" вместит тысячу учеников. Ее намерены достроить в четвертом квартале 2020 года, добавил Бочкарев.

Также сообщается, что значительная часть образовательных организаций в ТиНАО строится за счет инвесторов.

"В 2020 году еще 12 школ построят инвесторы, таким образом всего на новых территориях возведут 20 школ более чем на 4 тысяч детей", – заключил глава Стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны "Октябрьское поле" появятся социальные объекты и жилье. Микрорайон комплексной застройки планируют ввести в эксплуатацию до 2024 года. Там разместятся школа на 800 мест, два детских сада на 200 мест, поликлиника на 150 посещений в смену и технопарк.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика