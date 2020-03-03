Новый детский сад ввели в эксплуатацию в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Южное Бутово возвели детский сад на 150 мест. Образовательное учреждение появилось в составе жилого комплекса, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, ведомством уже выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. "Примечательно, что инвестор передает новое здание с мебелью и оборудованием в пользование городу", – отметил он.

Председатель Мосгосстройнадзора напомнил, что на территории строящегося московского района уже есть первые новоселы и детсад является востребованным объектом.

Детский сад, находящийся на улице Поляны, примет шесть групп по 25 детей. На его территории предусмотрены игровые и спальные комнаты, буфеты, туалеты и раздевалки. Кроме того, ребятам будут доступны помещения для занятий музыкой и физкультурой.

Планируется, что в 2020 году приступят к строительству еще одного садика на 235 мест. Проект будет реализован в составе ЖК.

Ранее стало известно, что 20 новых школ построят в ТиНАО до конца года.

