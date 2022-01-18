ГД одобрила проект о расширении возможностей отцов для получения маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий основания для получения отцами материнского капитала.
Согласно документу, право на дополнительные меры государственной поддержки получат мужчины, в одиночку воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти женщины, родившей этих детей и не имеющей гражданства РФ, или объявления ее умершей.
Аналогичное право распространяется на отцов, одиноко воспитывающих первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, при таких же обстоятельствах.
В случае смерти мужчины, который один воспитывает двух и более детей, право на материнский капитал будет в равных долях переходить к детям.
С 2007 года правом на материнский капитал обладают семьи, в которых родился или был усыновлен второй или любой последующий ребенок, если до этого право на выплату не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года данная мера соцподдержки распространяется на случаи рождения первого ребенка.
В сентябре 2021 года сообщалось, что маткапитал также начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей.
Материнский капитал и другие соцвыплаты проиндексируют в РФ с 1 февраля
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