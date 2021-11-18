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В РФ появилось общественное движение "Отцы России", которое будет оказывать помощь семьям, заниматься детской безопасностью и вопросами воспитания. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"18 ноября 2021 года состоялась учредительная конференция, в которой приняли участие 82 субъекта страны – от Калининграда до Сахалина. Единогласно принято решение о создании в стране всероссийского общественного движения "Отцы России", – говорится в сообщении.

Глава общественного совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов стал председателем правления движения. Активисты подчеркивают, что вопросы безопасности детства являются важнейшим направлением отцовской работы. Поэтому будет продолжена совместная работа с уполномоченными по правам ребенка в регионах. На всероссийском съезде отцов представят полную программу деятельности движения.

Также активисты движения выразили благодарность вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой.

"Будучи уполномоченным при президенте по правам ребенка, она в 2018 году первая нас поддержала, создав совет отцов на своей площадке, что позволило нам вырасти в большое самостоятельное движение", – подчеркнули они.

В своем телеграм-канале Кузнецова отметила важность создания движения "Отцы России".

"Какое счастье видеть, как множатся созидательные силы защиты и поддержки семей России! Вы нужны нашим детям, нашим семьям, нашей Родине", – говорится в публикации.

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