В РФ одобрили идею о маткапитале для мужчин с детьми от суррогатных матерей

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о праве на материнский капитал мужчин с детьми от суррогатных матерей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

"Материнский капитал также будет выплачиваться, если мужчина вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью", – сказал Груздев.

Проект был разработан после обращения жителя Тверской области в Конституционный суд. Мужчина, имея двух детей от суррогатных матерей, женился. Однако супруга, усыновившая детей, не смогла оформить социальные выплаты от государства.

"Подготовленный проект предусматривает, что в том случае, если мужчина в установленном порядке признан единственным родителем ребенка, рожденного от суррогатной матери, он получит право на материнский капитал", – уточнил Груздев.

На материнский капитал в России претендуют 19 мужчин. Размер выплаты в 2021 году составил более 550 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала. Также сообщалось, что размер его на 2022 год будет скорректирован по поручению президента РФ. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

