В Госдуму внесен проект о расширении возможностей получения маткапитала отцами

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает расширение оснований на получение соответствующих выплат по маткапиталу для отцов. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ", – говорится в проекте.

Также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

Ранее в Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала. Также сообщалось, что размер его на 2022 год будет скорректирован по поручению президента РФ. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он отметил, что индексация будет происходить по фактической инфляции в первых числах января.

Кроме того, стало известно, что в России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

