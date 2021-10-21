Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:28

В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты от фракции ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц, которые могут получить материнский капитал.

Авторами документа стали Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и сенатор Иван Абрамов.

Как отметил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, материнский капитал является действенным инструментом стимулирования рождаемости, доказавшим свою эффективность.

"Но при этом нужно учитывать необходимость дополнительной поддержки семей с рождением третьего, четвертого и последующих детей в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией. <...> Мы при этом предлагаем устранять дисбаланс по всей стране", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Изменения предусматривают предоставление в регионах РФ с низкой рождаемостью права на получение маткапитала женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого и последующих детей до этого же срока, если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал.

Сумму при рождении третьего ребенка предлагается оставить на том же уровне, что и при выплате на первого.

Размер материнского капитала на следующий год будет скорректирован по поручению Владимира Путина. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что индексация будет происходить по фактической инфляции в первых числах января.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.

Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать