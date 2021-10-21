В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты от фракции ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц, которые могут получить материнский капитал.
Авторами документа стали Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и сенатор Иван Абрамов.
Как отметил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, материнский капитал является действенным инструментом стимулирования рождаемости, доказавшим свою эффективность.
"Но при этом нужно учитывать необходимость дополнительной поддержки семей с рождением третьего, четвертого и последующих детей в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией. <...> Мы при этом предлагаем устранять дисбаланс по всей стране", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Изменения предусматривают предоставление в регионах РФ с низкой рождаемостью права на получение маткапитала женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого и последующих детей до этого же срока, если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал.
Сумму при рождении третьего ребенка предлагается оставить на том же уровне, что и при выплате на первого.
Размер материнского капитала на следующий год будет скорректирован по поручению Владимира Путина. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что индексация будет происходить по фактической инфляции в первых числах января.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.
Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал
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