Счетная палата предложила снять ограничения по срокам использования маткапитала

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Счетная палата предлагает снять ограничения по срокам использования материнского капитала в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как напомнил аудитор Сергей Шторгин, сейчас до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно использовать на дошкольное образование, получение кредита, ежемесячные выплаты или приобретение различных товаров для детей-инвалидов.

"При этом их нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию. Мы предлагаем это ограничение снять. <...> На реализацию этого предложения потребуется порядка 47,2 миллиарда рублей", – сказал он.

По расчетам ведомства, данная мера затронула бы более 1,5 миллиона человек, получивших сертификаты с 2018 по 2020 годы, а также тех, кто на 1 января 2021 года не обращался за использованием материнского капитала.

В Счетной палате также сообщили, что с 2007 года сертификаты получили более десяти миллионов российских семей, при этом 77% из них уже воспользовались средствами частично или полностью. В основном деньги направили на улучшение жилищных условий и образование детей.

Кроме того, ведомство обратило внимание на проблему, связанную с остатками средств на счетах россиян, образовавшимися из-за индексации размера маткапитала. По словам Шторгина, за последние десять лет набралось более 700 тысяч граждан с остатками на счетах в пределах 25 тысяч рублей.

"И эти остатки висят, о них даже иногда люди не знают. При этом их наличие не позволяет признать право граждан на маткапитал прекращенным. В связи с этим мы предлагаем выплатить остатки всем, у кого они числились на 1 января соответствующего года", – добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.