Власти Египта сняли все антиковидные ограничения на въезд в страну

Власти Египта сняли все ограничения на въезд в страну, связанные с коронавирусом. Согласно правилам, которые действовали с начала года, иностранным туристам после прилета необходимо было предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

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