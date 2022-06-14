Три человека погибли в ДТП на трассе А-107 в Подмосковье

Три человека погибли в ДТП в подмосковном Домодедове

Грузовой и легковой автомобили столкнулись на трассе в подмосковном Домодедове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло около 13:10 по московскому времени на 195-м километре автодороги А-107 в Домодедовском городском округе. Водитель Renaut выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате аварии погибли три человека.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сбил ребенка на проспекте Буденного в Москве. Машина наехала на несовершеннолетнего, когда тот переезжал дорогу на самокате.

До этого автомобиль Hyundai наехал на 9-летнего ребенка во дворе дома на Бескудниковском бульваре в столице, когда тот пересекал дворовый проезд на велосипеде.

