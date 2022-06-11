В Петербурге пьяный водитель каршеринга сбил двух пешеходов. Погибла 17-летняя пассажирка. Момент аварии попал на видео.

На кадрах видно, как машина мчится и, врезавшись в столб, налету переворачивается. Одна девушка, которая шла в этот момент по улице, от удара упала в Неву. Ее вытащили очевидцы и отправили с травмами в больницу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.