Мотоцикл столкнулся с машиной на северо-востоке Москвы

На пересечении Кольской и Ивовой улиц в Москве столкнулись мотоцикл с иномаркой. Мотоциклист сейчас в больнице. Его госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они выясняют, в том числе, кто на какой сигнала светофора двигался. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.