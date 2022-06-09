"Московский патруль": правоохранители задержали вероятных интернет-шантажистов

Сотрудники московского уголовного розыска задержали вероятных интернет-шантажистов. По версии следствия, задержанный молодой человек создавал фейковые аккаунты в социальных сетях, где под видом девушки он знакомился с мужчинами.

Для убедительности он просил свою подругу записывать голосовые сообщения. Они убеждали своих жертв присылать откровенные снимки, а затем сообщники отправляли послания с угрозами, обещая разместить фотографии в открытом доступе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

