На Звенигородском шоссе сбили женщину на пешеходном переходе

На Звенигородском шоссе, у поворота на улицу Сергея Макеева, сбили человека. Авария произошла прямо на пешеходном переходе. Место ДТП огорожено, работает полиция и ЦОДД.

О состоянии пострадавшей женщины ничего неизвестно, ее увезли в больницу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.