"Московский патруль": в Подмосковье задержали вероятных похитителей Лушанина

В Подмосковье задержали вероятных похитителей Сергея Лушанина, бывшего заместителя гендиректора крупного предприятия, занимающегося ритуальными услугами. Он бесследно исчез осенью 2010 года, позже мужчину нашли убитым.

По версии следствия, двое задержанных и еще пятеро их сообщников взяли в плен 47-летнего бизнесмена Сергея Лушанина. Его насильно усадили в автомобиль и перевезли в помещение сауны, где подвергли избиению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

